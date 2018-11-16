В Киеве на Дарнице провалилась часть моста - ФОТО

Как отмечается, путепровод провалился на улице Строителей.

По словам коммунальной службы заметили на мосту лопнувшую плиту и яму на тротуаре. В настоящий момент ведутся ремонтные работы, движение по мосту ограничено в первой полосе, проезд планируют восстановить к вечеру.

Предполагается, что провал моста мог произойти из-за тяжелой техники. В частности, причиной могла быть снегоуборочная машина, которая заехала на тротуар.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в очередной раз откладывается начало демонтажа "уставшего" Шулявского путепровода. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Киевскую горгосадминистрацию во вторник, 6 ноября.