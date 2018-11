Софию Киевскую в пятницу подсветят фиолетовым цветом

Как сказано в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, в 18:30 в столице состоится традиционная подсветка Софии Киевской фиолетовым цветом.

Фиолетовый цвет - это символ Международного дня недоношенных детей, - пояснили в администрации, добавив, что архитектурные сооружения и памятники многих стран мира подсвечивают фиолетовым, а известные личности надевают фиолетовые элементы одежды, чем призывают обратить внимание на проблему рождения недоношенных детей.

Отмечать Международный день преждевременно родившегося ребенка с конференциями, подсветкой известных архитектурных сооружений фиолетовым цветом и праздниками для детей и врачей также будут в Полтаве, Одессе, Днепре, Харькове, Виннице, Львове, Чернигове, Хмельницком, Житомире, Мариуполе, Ровно, Сумах, Ивано Франковске, Черновцах.

Напомним, Всемирный день недоношенных детей-Международный день, установленный Европейским фондом помощи новорожденным (англ. European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI) и партнерами в 2008 году, который отмечается ежегодно 17 ноября.

Как сообщал УРА-Информ, в День Независимости Украины статую Христа-Искупителя на горе Корковаду в Рио-де-Жанейро подсветили цветами украинского флага.