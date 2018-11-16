Киевлян просят не паниковать 20-22 ноября, в столице пройдут масштабные учения

В связи с чем столичная власть просит киевлян 20-22 ноября не паниковать. Как сообщает управление информационного обеспечения Киевской городской государственной администрации в пятницу, 16 ноября, участники учений будут отрабатывать практические задания на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период на местах в разных районах города Киева.

Так, 20 ноября учебы будут проходить с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах. Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийно-спасательной техники, включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в сентябре стартовали самые масштабные в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018. Они проходили в Львовской области на территории Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.