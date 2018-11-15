В Киеве появились первые пострадавшие от переохлаждения

Об этом заявил начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов. По ее словам, все пострадавшие подлежат госпитализации, их доставили в больницу. О том, сколько сегодня обратились людей с переохлаждение, будет известно позже, - рассказал Рогов.

Кроме того, в Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 15 ноября, в Киеве ожидается снег и гололедица на дорогах.

По данным Центральной геофизической обсерватории 13 ноября в Киев пришла метеорологическая зима. Среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла минус 3 градуса и по прогнозам Укргидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на шесть часов вечера среды, 14 ноября, на специальную линии полиции поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные опубликовала патрульная полиция Украины.