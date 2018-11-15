В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на Броварском проспекте. В результате аварии пострадало сразу четыре автомобиля.

Нетрезвый водитель на служебной Toyota Camry выехал на полосу встречного транспорта, где врезался в Range Rover. От удара, последний развернуло, после чего в него влетел Peugeot, а в Peugeot – Hyundai.

Никаких документов мужчина при себе не имел, однако как только он вышел из машины стал громко кричать, что он из прокуратуры. При этом виновник аварии отказался от прохождения любых тестов на алкоголь, как на месте, так и в больнице. В результате аварии был госпитализирован водитель Range Rover.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на шесть часов вечера среды, 14 ноября, на специальную линии полиции поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные опубликовала патрульная полиция Украины. При этом в Киевской области, по данным полиции, в связи с ухудшением погодных условий только за последние пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий.