13:58 15.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за гололеда получили травмы почти полсотни человек

За минувшие стуки в результате гололедицы в Киеве травмы получил 41 человек. Об этом сообщил начальник оперативно-диспетчерского отделения Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Рогов.

В Киеве из-за гололеда получили травмы почти полсотни человек

Как отметил медик, ни у кого из обратившихся за помощью серьезных травм не было.

Помимо этого, в Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий стали регистрировать случаи обморожения. Первого больного доставили в больницу с обморожением в среду, 14 ноября. В течение недели в медучреждения Киева поступило несколько пациентов с переохлаждением.

Стоит отметить, что все случаи переохлаждения и обморожения подлежат лечению в условиях стационара.

Гололедица образоваласьнаулицах поле сльного снегопада, повлекшего за собой массу аварий и пробки на дорогах столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за снегопада за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1358 дорожно-транспортных происшествий. Сообщается, что в результате аварий с 14 на 15 ноября пострадали 96 человек, 11 людей погибли. Только в Киеве случилось около 500 столкновений.


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