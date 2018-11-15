В Киеве из-за гололеда получили травмы почти полсотни человек

Как отметил медик, ни у кого из обратившихся за помощью серьезных травм не было.

Помимо этого, в Киеве из-за резкого ухудшения погодных условий стали регистрировать случаи обморожения. Первого больного доставили в больницу с обморожением в среду, 14 ноября. В течение недели в медучреждения Киева поступило несколько пациентов с переохлаждением.

Стоит отметить, что все случаи переохлаждения и обморожения подлежат лечению в условиях стационара.

Гололедица образоваласьнаулицах поле сльного снегопада, повлекшего за собой массу аварий и пробки на дорогах столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за снегопада за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 1358 дорожно-транспортных происшествий. Сообщается, что в результате аварий с 14 на 15 ноября пострадали 96 человек, 11 людей погибли. Только в Киеве случилось около 500 столкновений.