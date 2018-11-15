09:36 15.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Объявили тендер по строительству метро на Троещину

"Киевский метрополитен"  объявил о закупке услуг по созданию Подольско-Выгуровской линии Киевского метрополитена от Большой Кольцевой дороги до жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Объявили тендер по строительству метро на Троещину

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в своем микроблоге в Twitter.

Согласно информации, на линии должно быть 14 станций. Также предполагается строительство двух электродепо.

Торги на лучший проект объявлены открытыми,ожидаемая стоимость составляет около 149 миллионов гривен. Предполагается, что проектные работы будут завершены в 2018-2019 году, а начало аукциона объявят 30 ноября.

В компании планируют, что строительство проведут в две очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Киевский городской голова Виталий Кличко в октябре подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина.


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