Объявили тендер по строительству метро на Троещину

Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" в своем микроблоге в Twitter.

Согласно информации, на линии должно быть 14 станций. Также предполагается строительство двух электродепо.

Торги на лучший проект объявлены открытыми,ожидаемая стоимость составляет около 149 миллионов гривен. Предполагается, что проектные работы будут завершены в 2018-2019 году, а начало аукциона объявят 30 ноября.

В компании планируют, что строительство проведут в две очереди, каждая из которых будет длиться 3-4 года.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Киевский городской голова Виталий Кличко в октябре подписал распоряжение о строительстве линии метро от Кольцевой дороги до жилого массива Троещина.