13:32 15.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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"Кличко, выходи!": под КГГА собрался митинг - ФОТО

В Киеве под зданием городской администрации собрался массовый митинг. Люди вызывают мэра Виталия Кличко, чтобы он отчитался о незаконном строительстве.

Об этом сообщают корреспонденты местных СМИ.

Жители комплекса "Перспектива" вышли на митинг под городскую администрацию. Известно, что три отсека жилого комплекса были построены, а на четвертом строительство остановилось. Впоследствии оказалось, что у застройщика нет официальных документов, то есть квартиры нелегальные.В результате люди, вложившие в это деньги, остались без жилья и без денег.

Кличко к митингующим до сих пор не вышел. Они, в свою очередь, не собираются расходится и рассматривают перспективу ночевки под администрацией.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют провести очередную акцию протеста. 


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