"Кличко, выходи!": под КГГА собрался митинг - ФОТО

Об этом сообщают корреспонденты местных СМИ.

Жители комплекса "Перспектива" вышли на митинг под городскую администрацию. Известно, что три отсека жилого комплекса были построены, а на четвертом строительство остановилось. Впоследствии оказалось, что у застройщика нет официальных документов, то есть квартиры нелегальные.В результате люди, вложившие в это деньги, остались без жилья и без денег.

Кличко к митингующим до сих пор не вышел. Они, в свою очередь, не собираются расходится и рассматривают перспективу ночевки под администрацией.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют провести очередную акцию протеста.