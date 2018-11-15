Из-за аварии в Киеве без воды остались дома на 11 улицах

Как сообщила пресс-службу "Киевводоканала" на данный момент водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:

улица Юрия Ильенко, 5;

улица Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;

улица Новопироговская, 25/24;

улица Щусева, 44;

улица Петра Панча, 5;

улица Оноре де Бальзака 78/18;

улица Планерная, 32, 35, 37;

проспект Космонавта;

улица Комарова, 28;

улица Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

улица Героев Севастополя, 17В.

В "Киевводоканале" пообещали, что повреждения ликвидируют в течение суток.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева сегодня утром прорвало трубу с горячей водой.

Авария произошла на углу улиц Деловая и Большая Васильковская. Движение на данном участке затруднено. Также отмечается плохая видимость из-за пара.