Из-за аварии в Киеве без воды остались дома на 11 улицах

В Киеве из-за аварии на 11 улицах отключили холодную воду. По состоянию на 11 часов утра четверга, 15 ноября, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений.
Как сообщила пресс-службу "Киевводоканала" на данный момент водоснабжение временно отсутствует по следующим адресам:
улица Юрия Ильенко, 5;
улица Печенежская, 1/7, 2, 4/12, 4, 6, 8, 9, 16;
улица Новопироговская, 25/24;
улица Щусева, 44;
улица Петра Панча, 5;
улица Оноре де Бальзака 78/18;
улица Планерная, 32, 35, 37;
проспект Космонавта;
улица Комарова, 28;
улица Петра Радченко, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
улица Героев Севастополя, 17В.
В "Киевводоканале" пообещали, что повреждения ликвидируют в течение суток.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева сегодня утром прорвало трубу с горячей водой.
Авария произошла на углу улиц Деловая и Большая Васильковская. Движение на данном участке затруднено. Также отмечается плохая видимость из-за пара.