В Киеве за полдня из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП – ФОТО

По состоянию на 13:00 на киевскую спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей страничке в Facebook.
Правоохранители призывают автомобилистов и прохожих соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, воздержаться от поездок на большие расстояния и ограничить время пребывания на улице.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за снегопада Киев парализовали пробки. Затрудненное движение образовалась на большинстве главных дорог города.