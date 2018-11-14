В Киеве за полдня из-за снегопада зафиксировано почти 300 ДТП – ФОТО

Под Одессой в аварии погиб иностранец В Одесской области в ночь на понедельник, 12 ноября, иномарка выехала на обочину и врезалась в дерево.

В Киеве правоохранители задержали дуэт "домушников" - ФОТО В столице полицейские задержали очередных квартирных воров. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции.

На юг Франции обрушился сильный снегопад - ВИДЕО В южных регионах (Ардеш, Канталь, Верхняя Луара и Лозер) объявили "оранжевый" уровень опасности. Причиной этому стал сильный снегопад, который начался еще в воскресенье, 13 мая.