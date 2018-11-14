20:32 14.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве за день произошло почти 500 аварий

По состоянию на шесть часов вечера среды, 14 ноября, на специальную линии полиции поступило 498 обращений о дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные опубликовала патрульная полиция Украины.

В Киеве за день произошло почти 500 аварий

При этом в Киевской области, по данным полиции, в связи с ухудшением погодных условий только за последние пять часов произошло до сотни дорожно-транспортных происшествий.

В связи с этим полиция рекомендует водителям воздержаться от поездок на собственных авто и соблюдать правила маневрирования и безопасной дистанции.

Необходимо также неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Вмсте с тем правоохранители напоминают, что оформить дорожно-транспортное происшествие с помощью европротокола можно как в бумажном виде на специальном бланке, так и в электронной форме, с помощью обычного смартфона на месте происшествия, без вызова патрульных. Европротокол в электронной форме необходимо заполнять с использованием системы "Электронный европротокол" по ссылке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на час дня в Киеве произошло 294 аварий. Правоохранители призывают автомобилистов и прохожих соблюдать правила дорожного движения и, по возможности, воздержаться от поездок на большие расстояния и ограничить время пребывания на улице.


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