10:32 14.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью горели склады

В столичном Оболонском районе в ночь на среду, 14 ноября, произошел пожар на складах частного предприятия. Возгорание на улице Коноплянская произошло около четырех часов утра.

В Киеве ночью горели склады

Как сообщают очевидцы, на данный момент территория возгорания точно не известна, но один из владельцев складов заявил, что площадь одного из них составляет 70 квадратных метров, а другого - около 210.

Какая именно часть территории горела, пока также не известно, но по словам, того же владельца, на складах хранилось масло - олива.

К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. На данный момент тушение огня все еще продолжается. Причины возгорания пока что не установлены - этим занимается следственная группа.

По словам владельцев, причин загорания помещения очень много. К счастью, никто не пострадал. Охранник успел выйти из помещения еще когда пожар только начинался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Одессе горела многоэтажка, пострадали дети. Из здания эвакуировали 35 человек.


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