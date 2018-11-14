В Киеве ночью горели склады

Как сообщают очевидцы, на данный момент территория возгорания точно не известна, но один из владельцев складов заявил, что площадь одного из них составляет 70 квадратных метров, а другого - около 210.

Какая именно часть территории горела, пока также не известно, но по словам, того же владельца, на складах хранилось масло - олива.

К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. На данный момент тушение огня все еще продолжается. Причины возгорания пока что не установлены - этим занимается следственная группа.

По словам владельцев, причин загорания помещения очень много. К счастью, никто не пострадал. Охранник успел выйти из помещения еще когда пожар только начинался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Одессе горела многоэтажка, пострадали дети. Из здания эвакуировали 35 человек.