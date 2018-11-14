В Киеве ночью горели склады

В столичном Оболонском районе в ночь на среду, 14 ноября, произошел пожар на складах частного предприятия. Возгорание на улице Коноплянская произошло около четырех часов утра.
Как сообщают очевидцы, на данный момент территория возгорания точно не известна, но один из владельцев складов заявил, что площадь одного из них составляет 70 квадратных метров, а другого - около 210.
Какая именно часть территории горела, пока также не известно, но по словам, того же владельца, на складах хранилось масло - олива.
К пяти часам утра пожар удалось немного локализировать. На данный момент тушение огня все еще продолжается. Причины возгорания пока что не установлены - этим занимается следственная группа.
По словам владельцев, причин загорания помещения очень много. К счастью, никто не пострадал. Охранник успел выйти из помещения еще когда пожар только начинался.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Одессе горела многоэтажка, пострадали дети. Из здания эвакуировали 35 человек.