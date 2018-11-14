Столичная власть просит водителей не пользоваться личным авто при ухудшении погодных условий

По данным синоптиков такая погода удержится в столице как минимум два дня. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, столичная власть просят водителей в эти дни отдать предпочтение общественному транспорту.

Тех водителей, которые будут пользоваться собственным авто, просят позаботиться о зимних шинах. По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна первые дни настоящей зимы будут нелегкими для столицы. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом, - заявил Давтян, призвав киевлян не оставлять авто на обочине дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ. в среду в Украине в ряде северных и центральных областей ожидается ухудшение погодных условий. Днем в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях будет выпадать снег с дождем. Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. При этом погоду в Украине будут определять две разные воздушные массы, которые поделят страну пополам. На севере выпадет первый снег, а в западных областях пройдут дожди. Теплее всего будет на юге и западе страны днем до 6-9 градусов.

В Киеве сегодня утром будет пасмурно. Днем пойдет сильный снег. Вечером снег уменьшится. Температура на протяжении дня будет колебаться от минус 3 до 0 градусов.