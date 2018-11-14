Moody's второй год подряд повысило рейтинг Киева

При этом прогноз остается "позитивным". Как сказано в сообщении агентства, это рейтинговое действие следует за улучшением финансовых показателей города и успешной реструктуризацией долгов в инвалюте.

В Moody's также отметили, что кредитоспособность города существенно улучшилась. По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.

Напомним, как сообща УРА-Информ, год назад агентство повысило рейтинг Киева с Са до Саа3, изменив прогноз по рейтингу со "стабильного" на "позитивный".