11:32 14.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Moody's второй год подряд повысило рейтинг Киева

Международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело рейтинг Киева. Агентство изменило оценку с Caa3 до Caa2.

Moody's второй год подряд повысило рейтинг Киева

При этом прогноз остается "позитивным". Как сказано в сообщении агентства, это рейтинговое действие следует за улучшением финансовых показателей города и успешной реструктуризацией долгов в инвалюте.

В Moody's также отметили, что кредитоспособность города существенно улучшилась. По классификации рейтингового агентства, долговые обязательства с рейтингом Caa считаются обязательствами очень низкого качества и подвержены очень высокому кредитному риску.

Напомним, как сообща УРА-Информ, год назад агентство повысило рейтинг Киева с Са до Саа3, изменив прогноз по рейтингу со "стабильного" на "позитивный".


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