Из-за снегопада Киев парализовали пробки, на дорогах множество аварий - ФОТО

По информации, отображенной на картах, в пробки образовались на большинстве главных дорог столицы. В центральных районах города движение затруднено на улицах Жилянской, Большой Васильковской, Хрещатик, Бассейной.

Трудности также наблюдаются на бульваре Шевченко и мостах, ведущих в центр: Дарницком, южном и на мосту Патона.

Помимо этого, пробки парализовали движение на Воздухофлотском проспекте, Кольцевой дороге, проспектах Победы и Ватутина, а также на подъездах к Киеву.

Есть информация приблизительно о 50 ДТП по городу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Киева просят водителей воздержаться от поездок на своих автомобилях в связи с ухудшением погодных условий. Тех, кто все же поедет на своей машине, просят заменить летние шины зимними.