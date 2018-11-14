11:58 14.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Из-за снегопада Киев парализовали пробки, на дорогах множество аварий - ФОТО

В результате сильного снегопада, Киев охватили пробки, на дорогах города произошло более 50 ДТП. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Из-за снегопада Киев парализовали пробки, на дорогах множество аварий - ФОТО

По информации, отображенной на картах, в пробки образовались на большинстве главных дорог столицы. В центральных районах города движение затруднено на улицах Жилянской, Большой Васильковской, Хрещатик, Бассейной.

Трудности также наблюдаются на бульваре Шевченко и мостах, ведущих в центр: Дарницком, южном и на мосту Патона.

Помимо этого, пробки парализовали движение на Воздухофлотском проспекте, Кольцевой дороге, проспектах Победы и Ватутина, а также на подъездах к Киеву.

Есть информация приблизительно о 50 ДТП по городу.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", власти Киева просят водителей воздержаться от поездок на своих автомобилях в связи с ухудшением погодных условий. Тех, кто все же поедет на своей машине, просят заменить летние шины зимними.


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