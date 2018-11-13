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В Киеве ночью дотла сгорела машина - ФОТО, ВИДЕО

В Киеве в ночь на вторник, 13 ноября, сгорел автомобиль.

В Киеве ночью дотла сгорела машина - ФОТО, ВИДЕО

К счастью, никто и людей не пострадал, однако машина сгорела до тла. Как сообщаю очевидцы, инцидент произошел на Подольском спуске возле улицы Кирилловской.

По неподтвержденной данным, Mitsubishi Colt была припаркована возле обочины. На момент возгорания в автомобиле никого не было.

Спасатели приехали к место происшествия через десять минут, однако на тот момент машина уже полностью выгорела.

Сейчас правоохранители устанавливают причины возгорания.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в ночь на понедельник, 12 ноября, на территории церкви Евангельских христиан-баптистов Благодати Божьей произошел пожар. К счастью, никто в результате возгорания не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, площадь пожара на улице Степной составила 120 квадратных метров.


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