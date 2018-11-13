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На проспекте Победы в Киеве автобус врезался в Lexus – ФОТО

Вечером, 12 ноября, на проспекте Победы произошло масштабное ДТП с участием автобуса и трех легковых автомобилей. Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" на своей страничке в Facebook.

На проспекте Победы в Киеве автобус врезался в Lexus – ФОТО

Авария произошла между станциями метро "Нивки" и "Святошин". Водитель автобуса врезался в Lexus, в результате чего машину вытолкнуло в столб. В этот момент в сам автобус врезалось еще два автомобиля.

По сообщениям свидетелей, вина лежит на водителе иномарки, так как он резко затормозил и перестроился с третьей полосы на первую.
Водителю Lexus понадобилась медицинская помощь. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в ночь на вторник, 13 ноября, сгорел автомобиль. Инцидент произошел на Подольском спуске возле улицы Кирилловской.


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