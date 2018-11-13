На Дарницком вокзале в Киеве умер человек - ФОТО

В столице на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело лежало на второй платформе, сообщает Информатор во вторник, 13 ноября
Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчине было около 70 лет. Также полицейские заявили, что каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружили. В настоящее время они выясняют, что стало причиной смерти и куда направлялся мужчина.
Стоит отметить, что личность умершего правоохранили установили в течение несколько минут. В частности, при нем обнаружили документы, удостоверяющие личность.
На месте ЧП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве поздно вечером 28 июня, на станции метро "Левобережная", один из пассажиров попал под поезд.