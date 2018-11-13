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На Дарницком вокзале в Киеве умер человек - ФОТО

В столице на Дарницком железнодорожном вокзале обнаружили труп мужчины. Тело лежало на второй платформе, сообщает Информатор во вторник, 13 ноября

На Дарницком вокзале в Киеве умер человек - ФОТО

Как установили сотрудники правоохранительных органов, мужчине было около 70 лет. Также полицейские заявили, что каких-либо признаков насильственной смерти не обнаружили. В настоящее время они выясняют, что стало причиной смерти и куда направлялся мужчина.

Стоит отметить, что личность умершего правоохранили установили в течение несколько минут. В частности, при нем обнаружили документы, удостоверяющие личность.

На месте ЧП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. На время работы экспертов, вход через подземный переход на вторую платформу закрыли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве поздно вечером 28 июня, на станции метро "Левобережная", один из пассажиров попал под поезд.


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