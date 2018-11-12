10:34 12.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве столкнулись три автомобиля и маршрутка – ФОТО

В воскресенье, 11 ноября, в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей и маршрутки №401. Об этом сообщают украинские СМИ.  

В Киеве столкнулись три автомобиля и маршрутка – ФОТО

ДТП произошла на пересечении проспекта Космонавта Комарова и Вацлава Гавела. В результате аварии возникла пробка в сторону Петропавловской Борщаговки.

По словам водителя маршрутки, автомобиль двигался в направлении Петропавловской Борщаговки в третьей полосе, а он -  во второй. Автомобилист за рулем Dacia решил ускорить проезд и переместился на крайнюю полосу с припаркованными автомобилями.

В результате совершенного маневра машина врезалась в Mazda, которая в свою очередь вытолкнула впереди стоящий Ford и вылетела на полосу, по которой ехал автобус, столкнувшись с ним. Водитель также добавил, что в маршрутке выбило задние двери, но никто из пассажиров не пострадал.

В припаркованных автомобилях людей тоже не было. Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", под Одессой в аварии погиб иностранец. 27-летний водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм.


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