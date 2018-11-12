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Авария на Северном мосту в Киеве стала причиной пробки - ФОТО

Утром, 12 ноября, на Северном мосту Киева столкнулись Infinity Q50 и Lexus RX400H, что послужило причиной пробки. Об этом сообщают украинские СМИ.

Авария на Северном мосту в Киеве стала причиной пробки - ФОТО

ДТП произошло в 10:10 утра. Сообщается, что оба автомобиля направлялись в сторону Троещины, когда произошла авария. По словам водителя Lexus, он притормаживал и ощутил сильный удар.

В результате столкновения с Infinity, машина по инерции врезалась во впереди стоящий автомобиль.

Никто из оказавшихся в ДТП машин не пострадал, но на мосту образовалась масштабная пробка.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Запорожской област столкнулись два грузовика. После удара одна из фур перевернулась. В результате аварии травму получил один из водителей.


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