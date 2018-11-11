12:53 11.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости влетел в подземный переход - ФОТО

В Киеве возле Минобороны иномарка на огромной скорости влетела в подземный переход .Об этом передает 

В Соломенском районе водитель элитной иномарки на огромной скорости влетел в подземный переход - ФОТО

По предварительной информации, рулевой Mazda двигался со стороны Воздухофлотского моста, в сторону Севастопольской площади. В этот момент машина потеряла управление, машину сразу же снесло на встречную полосу, опрокину об автобусную остановку.

В результате столкновения у машины оказался пробит бензобак и бензин разлился по всему пешеходному переходу. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС изолировали, а затем ликвидировали источник возможного возгорания.

Детали нелепого ДТП установит следствие.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве водитель иномарки пролетел над пешеходным переходом и "впечатался" в ограду. 


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