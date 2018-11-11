В Киеве почтили память погибших воинов

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в церемонии принимали участие послы иностранных государств в Украине, военные атташе и представители общественности. Они положили венки и цветы к Вечному огню монумента Неизвестному солдату.

По данным ведомства, мероприятие приурочено ко Дню памяти погибших воинов Содружества наций и организовано при содействии посольств Канады и Великобритании в Украине и при поддержке руководства Минобороны Украины и Генштаба ВСУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 ноября по случаю 75-й годовщины освобождения Киева от нацистов в городе состоялась торжественная церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.