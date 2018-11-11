В Киеве на проспекте Победы столкнулись две иномарки - ФОТО

Инцидент произошел на перекрестке улицы Депутатской и бульвара Вернадского. По предварительной информации, водитель Citroеn двигался по бульвару Вернадского со стороны проспекта Победы и на переходе столкнулся с автомобилем Renault.

Позже стало известно, что оба автомобилиста не разошлись на световой сигнал светофора. Первый сообщил, что он проезжал на зеленый сигнал светофора, а у Renault в это время горел красный сигнал и автомобиль вылетел из-за другой машины.

Рулевой иномарки пытался уйти от столкновения, однако врезался в правый бок Renault.

В результате столкновения пострадала пассажирка Citroеn, ее госпитализировали с небольшими травмами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу.