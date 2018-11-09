В Святошинском районе Киева ограничат движение 10 ноября

По данным КГГА, на некоторое время движения транспорта будет приостановлено на площади Героев Бреста и перекрестке улиц Львовской и Святошинской.

На этих участках с 9:00 до 17:00 работники "Киевавтодора" будут проводить ремонт дорожного покрытия.

В свою очередь на площади Героев Бреста движение ограничат в направлении с ул. Победы на ул. Святошинский. Что касается улице Львовской, то здесь будет затруднено движение на перекрестке с ул. Святошинской.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичные власти проведут масштабный ремонт киевских электросетей. В связи с ремонтом электрических сетей аж на 9 месяцев перекроют проезжую часть на улицах: Софийской, Владимирской, Золотоворотской, переулке Георгиевском, улице Рейтарской, Стрелецкой, Олеся Гончара, Сечевых Стрельцов, Ярославом Валу, Львовской и Софийской площадях.