14:10 09.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве произошло смертельное ДТП - ФОТО

В столице на улице Вадима Гетьмана автомобиль "Citroen" сбил женщину, которая пыталась перебежать дорогу. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в соцсети Facebook.

В Киеве произошло смертельное ДТП - ФОТО

По данным сообщества, дорожно-транспортное происшествие произошло под Индустриальным путепроводом в сторону станции метро "Шулявская". На этом участке пешеход в неположенном месте перебегал дорогу и был сбит машиной.  

От полученных травм женщина скончалась на месте инцидента.

Как отмечают очевидцы ДТП, удар был настолько сильным, что в транспортного средства смяло капот и переднюю часть, лобовое стекло разбито.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Израиле в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять пассажиров получили травмы.


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