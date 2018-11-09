В Киеве произошло смертельное ДТП - ФОТО

По данным сообщества, дорожно-транспортное происшествие произошло под Индустриальным путепроводом в сторону станции метро "Шулявская". На этом участке пешеход в неположенном месте перебегал дорогу и был сбит машиной.

От полученных травм женщина скончалась на месте инцидента.

Как отмечают очевидцы ДТП, удар был настолько сильным, что в транспортного средства смяло капот и переднюю часть, лобовое стекло разбито.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все детали случившегося.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Израиле в воскресенье, 4 ноября, произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли шесть человек. Еще пять пассажиров получили травмы.