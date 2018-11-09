20:13 09.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Правый берег Киева застыл в череде многочисленных пробок - ФОТО

По состоянию на 20:00 уровень пробок в столице достиг отметки в 7 баллов. Об этом передает Google Maps.

Правый берег Киева застыл в череде многочисленных пробок - ФОТО

В центре, в Соломенском и Шевченковском районах особенные осложнения в движении транспорта наблюдаются на Крещатике, бульваре Тараса Шевченко, ул. Саксаганского, ул. Жилянского, ул. Льва Толстого, ул. Вячеслава Черновола, проспекте Победы, ул. Александра Довженко, ул. Борщаговской, проспекте Степана Бандеры, Большой Окружной дороге, а также Подоле.

На Левом берегу ситуация более стабильная, небольшие заторы зафиксированы в районе улицы Николая Бажана, Днепровской набережной, Броварском проспекте, в районе станции метро "Левобережная", на Дарницкой площади.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Святошинском районе Киева ограничат движение 10 ноября.


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