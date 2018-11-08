В Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей страничке в Facebook.

По данным КГГА, в данное время специалисты выясняют причины остановки оборудования. В то же время работают 2 эскалатора, которые вывозят пассажиров на выход.

В пресс-службе также отметили, что об открытии столичной станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", между столичной Троещиной и Осокорками планируют создать линию скоростного трамвая длиной в 22 километра. Строительство данной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева. Она пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко.