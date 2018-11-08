В Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"

В Киеве вход на станцию метро "Вокзальная" закрыт в связи с технической неисправностью ескалатора.
Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей страничке в Facebook.
По данным КГГА, в данное время специалисты выясняют причины остановки оборудования. В то же время работают 2 эскалатора, которые вывозят пассажиров на выход.
В пресс-службе также отметили, что об открытии столичной станции будет сообщено дополнительно.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", между столичной Троещиной и Осокорками планируют создать линию скоростного трамвая длиной в 22 километра. Строительство данной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева. Она пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко.