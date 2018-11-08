17:39 08.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"

В Киеве вход на станцию метро "Вокзальная" закрыт в связи с технической неисправностью ескалатора.

В Киеве закрыли на вход станцию метро

Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки на своей страничке в Facebook.

По данным КГГА, в данное время специалисты выясняют причины остановки оборудования. В то же время работают 2 эскалатора, которые вывозят пассажиров на выход.

В пресс-службе также отметили, что об открытии столичной станции будет сообщено дополнительно.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", между столичной Троещиной и Осокорками планируют создать линию скоростного трамвая длиной в 22 километра. Строительство данной магистрали уже есть в проекте специалистов Института Генерального плана Киева. Она пройдет от улицы Бальзака, вдоль железнодорожных путей и проспектом Григоренко.


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