11:41 08.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве первоклассница впала в кому в школьной столовой

Ученица первого класса столичной школы №69 Аиша Сулиман впала в кому из-за чрезвычайной ситуации в столовой. Об этом сообщают украинские СМИ.

В Киеве первоклассница впала в кому в школьной столовой

По словам очевидцев, девочка упала после случайного прикосновения к неисправному металлическому столу с подогревом. Школьники говорят, что первоклассница хотела взять булочку, но неожиданно громко закричала и упала. Пострадавшая не могла оторвать руку от стола в течение 10 секунд, после чего у нее случилась клиническая смерть и она впала в кому.

В свою очередь мать девочки отметила, что ей позвонила учительница и попросила забрать ребенка домой из-за плохого самочувствия. Она также добавила, что к ней подбежала старшеклассница, чтобы рассказать детали происшествия, но чиновники из районного управления образования помешали ей это сделать.

"Первые три дня Аиша была в глубокой коме, на 16 день дочку перевели в неврологию, доктор назвал ее состояние вегетативным. У нее сохранились некоторые рефлексы, но повреждения мозга очень серьезные. Сейчас дочь дома, ее состояние не улучшилось", - добавила Марина.

Несмотря на следы удара током на руках девочки и показания очевидцев, администрация школы отказывается признавать ответственность за случившееся.

Как ранее сообщал "УРА-Информ", в начале октября в Одесской област сверстники жестоко избили школьника. Пострадавшему потребовалась госпитализация.


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