В четверг в Киеве из-за футбола ограничат работу двух станций метро

Ограничения будут действовать в период с 18:55 до 19:55. Это связано с проведением футбольный матч, который пройдет на "Олимпийском" между командами столичного "Динамо" и французской "Ренн" на "Олимпийском".

Как сообщает пресс-служба метрополитена, в связи с проведением матча, перед началом игры станция метро "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, "Площадь Льва Толстого" на вход. Поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход указанных станций.

В пресс-службе также объясняют, что такие меры принимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в столице вскоре начнут ограничивать движение транспорта из-за подготовки к празднованию Нового года. По данным КГГА, новогодние праздники начнутся 15 декабря. В частности, мероприятия будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде, на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного и на территориях, прилегающих к входам на верхнюю и нижнюю станции фуникулера.