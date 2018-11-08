20:15 08.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная станция метро "Вокзальная" работает в обычном режиме

По состоянию на восемь часов вечера четверга, 8 ноября, станция столичного метро "Вокзальная" вновь открыта на вход.

Столичная станция метро

Станция на Святошино-Броварской "красной линии" работает в обычном режиме. Об этом на своей страничке в Facebook сообщило коммунальное предприятие "Киевский метрополитен".

Вместе с тем о причинах поломки эскалатора не сообщается. В то же время в сообщении предприятия отмечается, руководство метрополитена просит соблюдать правила пользования эскалаторами.

В частности, пассажиров просят не заступать за ограничительную линию, придерживать подолы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду. Это простые вещи, которые напрямую влияют на работу станций и комфорт поездки, - отмечается в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, станция "Вокзальная", расположенная возле центрального железнодорожного вокзала украинской столицы, была закрыта сегодня вечером на несколько минут из-за поломки эскалатора. При этом станция работала на выход, два эскалатора работали в одном направлении.


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