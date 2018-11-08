Киевлянин нашел свои автономера на чужой машине - ФОТО

На линию 102 поступил звонок с заявлением о том, что на стоянке автосалона мужчина увидел свои номера "АI1021AI" на автомобиле марки Honda. По прибытию полиции на место происшествия, к машине вышел "владелец", не имеющий никаких документов на автомобиль.

Как оказалось, права горе-владельца были изъяты за вождение в нетрезвом виде. В ходе выяснения обстоятельств установили, что мужчина является владельцем того самого автосалона, на стоянке которого потерпевший увидел свои номера. Также выяснилось, что данный автомобиль два года назад уже изымали правоохранители.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вечером 29 октября, на столичном СТО сгорели два автомобиля. Пожар возник в двухэтажном здании станции техобслуживания.