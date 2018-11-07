В центре Киева ограничат движение из-за подготовки к Новому году - ФОТО

По данным КГГА, новогодние праздники начнутся 15 декабря. В частности, мероприятия будут проходить на Софийской площади и Владимирском проезде, на Контрактовой площади, улице Петра Сагайдачного и на территориях, прилегающих к входам на верхнюю и нижнюю станции фуникулера.

В связи с этим предусмотрено ограничение движения, ведь уже с 24 ноября на указанных локациях начнется монтаж временных объектов, конструкций и оборудования проекта.

Поэтому, с 24 ноября до 24 января ограничат движение транспорта вдоль Владимирского проезда (правая полоса в направлении движения к Михайловской площади).

Также в этот период запретят движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Во время самого празднования также будет действовать запрет движения вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка):

- 19 декабря – с 16:00 до 22:00

- 24 декабря – с 16:00 до 22:00

- 31 декабря – с 20:00 до 03:00 1 января 2019 года

- 1 января 2019 года – с 14:00 до 22:00

- 7 января 2019 года – с 12:00 до 16:00

Вместе с тем будут внесены изменения в маршруты наземного пассажирского транспорта. А фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Отмечается, что на Софийской площади установят главную елку столицы. Ее торжественно зажгут 19 декабря в 19:00.

При этом, на площади также запустят поезд желаний "Полярный Экспресс", где каждый желающий сможет прокатиться и загадать желание.

Что касается сквера на Владимирском проезде, то здесь будет зона развлечений для детей.

В свою очередь Контрактовую площадь оформят в стиле творчества известной украинской художницы Марии Примаченко. Здесь 7 января устроят рождественские празднования с исполнением массовой коляды и угощением кутьей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Новый год украинцы смогут отдыхать, в общей сложности, десять дней. В то же время затяжных "каникул" на новогодние и рождественские праздники не будет. Так, помимо суббот и воскресений, на которые припадает восемь дней отдыха, также будут праздничные нерабочие дни - 1 января и 7 января.