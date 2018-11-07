В Киеве ограничат движение по Южному мосту до середины декабря

Согласно заявлению, движение по пропеку Бажана в направлении центра Киева будет частично ограничено с 11:00 7 ноября до 23:00 18 декабря. Такие меры принимаются в связи с капитальным ремонтом деформационных швов эстакадной части Южного моста.

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" просит у водителей извинения за временные неудобства и призывает с пониманием отнестись к трудностям, которые возникнут в результате проведения ремонтных работ.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Киева перекроют движение транспорта из-за митинга владельцев автомобилей с иностранной регистрацией под Верховной Радой.