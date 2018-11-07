В Киеве демонтируют мемориал Героям Небесной Сотни - ФОТО

Это необходимо для проведения дополнительных следственных действий и окончания эксперимента Генеральной прокуратуры Украины по обстоятельств гибели участников акций протеста 20 февраля 2014 года. Как сообщают местные журналисты с места события, для их проведения работникам прокуратуры необходимо максимально воссоздать ландшафт улицы по состоянию на февраль 2014 года.

При этом на баннере, который установлен на аллее Героев Небесной Сотни, в частности сказано, что "семья Героев Небесной Сотни" дала свое согласие на проведение соответствующих работ, а псле окончания следственного эксперимента запланировано начало работ по строительству мемориала Героям Небесной Сотни.

Напомним, в Киеве на Майдане Независимости 18-20 февраля 2014 года произошло одно из самых трагических событий в истории независимости Украины. В этот день власти режима Виктора Януковича жестоко расстреляли участников Революции Достоинства.

Тогда в центре столицы погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. При этом Дом профсоюзов на Майдане сгорел дотла.

104 героям Небесной сотни президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звания Героев Украины, а трое иностранцев - гражданин Белоруссии Михаил Жизневський, Грузии – Зураб Хурция и Давид Кипиани посмертно награждены орденами Героев Небесной Сотни.

Как сообщал УРА-Информ, на пленарном заседании Киевгоррады депутаты предоставили разрешение на проект землеустройства по отводу участка мемориальному комплексу Героев Небесной Сотни.