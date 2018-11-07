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В Киева в среду из-за митинга перекроют движение транспорта

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в среду, 7 ноября, планируют провести акцию протеста под Верховной радой в Киеве.

В Киева в среду из-за митинга перекроют движение транспорта

Они также намерены заблокировать правительственный квартал, а владельцы автобусов и фур проведут митинг возле Министерства инфраструктуры, заблокировав проспект Победы.

Как сообщают источники, первая часть активистов будет находится возле Министерства инфраструктуры.

Там будет около 300 автобусов, полсотни фур. Будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция начнется в семь часов утра и закончится около девяти часов утра.

Затем с девяти часов утра начнется акция протеста автомобилистов на еврономерах возле Верховной рады. Они перекроют правительственный квартал, - сообщает источник, добавив, что в митинге примут участи от 10 до 30 тысяч машин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, профильный комитет парламента по вопросам налоговой и таможенной политики проголосовал поддержать и рекомендовать Верховной раде рассмотреть на заседании два законопроекта о налоге на ввоз авто с иностранной регистрацией.


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