Полиция усилила охрану порядка в Киеве из-за протестов владельцев "евроблях"

Как сообщает столичные правоохранители, сегодня пройдут несколько акций, в том числе в правительственном квартале. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии, которые будут охранять порядок в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, а также станциях метро и остановках общественного транспорта.

Вместе с тем правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, в Киеве сегодня перекрывают движение из-за митинга владельцев " евроблях". В частности, с утра уже прошли акции на проспекте Победы возле офиса Министерства инфраструктуры. На девять часов утра запланированы акции в правительственном квартале возле Верховной рады.

Как сообщал УРА-Информ, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах". Участники акций не согласны с редакцией профильного комитета.