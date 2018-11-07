09:59 07.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция усилила охрану порядка в Киеве из-за протестов владельцев "евроблях"

В Киеве в среду, 7 ноября, в связи с митингами владельцев автомобилей на иностранной регистрации полиция усилила охрану порядка.

Полиция усилила охрану порядка в Киеве из-за протестов владельцев

Как сообщает столичные правоохранители, сегодня пройдут несколько акций, в том числе в правительственном квартале. Для обеспечения порядка привлекли усиленные наряды полиции и Национальной гвардии, которые будут охранять порядок в местах проведения акций, на прилегающей к ним территории, а также станциях метро и остановках общественного транспорта.

Вместе с тем правоохранители призывают владельцев "евроблях" не нарушать порядок и соблюдать нормы действующего законодательства.

Напомним, в Киеве сегодня перекрывают движение из-за митинга владельцев " евроблях". В частности, с утра уже прошли акции на проспекте Победы возле офиса Министерства инфраструктуры. На девять часов утра запланированы акции в правительственном квартале возле Верховной рады.

Как сообщал УРА-Информ, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять два законопроекта о "евробляхах". Участники акций не согласны с редакцией профильного комитета.


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