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В столичном кинотеатре "Зоряный" вновь будут показывать кино

Столичный кинотеатр "Зоряный", в котором раньше располагалась штаб-квартира "Партии регионов" вновь будут показывать кино.

В столичном кинотеатре

В ближайшее время в здании на углу улиц Московская и Омеляновича-Павленко начнется реконструкция и вскоре он возобновит работу по своему основному профилю. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщили в Печерской районной государственной администрация.

По данным местных властей в 2019 году в "Зоряном" проведут реконструкцию, после чего в нем будут работать четыре современных кинозала.

В кинотеатре будет не только показывать фильмы, но и проводить культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы, направленные на популяризацию кинематографа.

Также концепция реконструкции кинотеатра предполагает, что будет обустроена территория возле "Зоряного", включая возобновление работы фонтана, - рассказали в администрации района.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 октября в Киеве закрылись два известных кинотеатра - Кинопанорама и Украина. Дальнейшая судьба зданий пока неизвестна.


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