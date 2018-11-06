В столичном кинотеатре "Зоряный" вновь будут показывать кино

В ближайшее время в здании на углу улиц Московская и Омеляновича-Павленко начнется реконструкция и вскоре он возобновит работу по своему основному профилю. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщили в Печерской районной государственной администрация.

По данным местных властей в 2019 году в "Зоряном" проведут реконструкцию, после чего в нем будут работать четыре современных кинозала.

В кинотеатре будет не только показывать фильмы, но и проводить культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы, направленные на популяризацию кинематографа.

Также концепция реконструкции кинотеатра предполагает, что будет обустроена территория возле "Зоряного", включая возобновление работы фонтана, - рассказали в администрации района.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 октября в Киеве закрылись два известных кинотеатра - Кинопанорама и Украина. Дальнейшая судьба зданий пока неизвестна.