12:59 06.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в аварию попала машина греческого дипломата

В Киеве в ночь на вторник, 6 ноября, столкнулись две иномарки.

В Киеве в аварию попала машина греческого дипломата

Одна из них оказалась машиной греческого дипломата. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes произошло около двух часов ночь на пересечении улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

По предварительным данным водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения, что и привело к столкновению. Полиция составила на водителя Passat административные материалы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября на проспекте Лобановского нетрезвый водитель Mitsubishi на полном ходу влетел в стоящие на светофоре автомобили. От удара пострадали автомобиль "Пиццайоло" и такси. Последний отлетел в забор частного дома.


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