В Киеве в аварию попала машина греческого дипломата

Одна из них оказалась машиной греческого дипломата. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Volkswagen Passat и Mercedes произошло около двух часов ночь на пересечении улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой.

По предварительным данным водитель Volkswagen нарушил правила дорожного движения, что и привело к столкновению. Полиция составила на водителя Passat административные материалы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 ноября на проспекте Лобановского нетрезвый водитель Mitsubishi на полном ходу влетел в стоящие на светофоре автомобили. От удара пострадали автомобиль "Пиццайоло" и такси. Последний отлетел в забор частного дома.