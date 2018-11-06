Снос Шулявского моста опять перенесли - ФОТО

Как отмечается, ориентировочна дата демнтажа Шулявского путепровода начнется 15 декабря. Предполагается, что в это время его закроют для автомобилей.

Между тем, дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей о дорожных работах на подъездах к Шулявскому мосту так и не появились. В частности, их нет на перекрестке улиц Дегтяревской и Довженко.

В свою очередь на улице Гетьмана, которая ведет к аварийному путепроводу, есть лишь оповещение о том, что на мосту закрыты съезды. Он появился в начале осени.

Сейчас на мосту продолжаются работы по перекладке инженерных сетей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", столичный мост Метро, построенный в 1965 году, в любой момент может рухнуть. До момента аварийности моста Метро осталось четыре года и за это время будет проведен его капитальный ремонт, - пообещали местные власти.