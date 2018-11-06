Киевляне двое суток сидят без холодной воды

В Киеве без холодной воды оказались жители семи домов. Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала" на своей страничке в Facebook.
Согласно уведомлению пресс-службы водопоставляющей организации, в связи с проведением аварийных работ отключено водоснабжение в домах на следующих улицах:
- ул. Анри Барбюса, 22/26;
- ул. Маршала Гречко, 24, 24А, 26;
- ул. Чернобыльская, 19;
- ул. Дашавская, 24Д,
- ул. Полевая, 24.
Сейчас аварийные бригады "Киевводоканала" ликвидируют последствия.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столичная власть предупреждает о массовых отключения воды. В городе пройдут ремонты сетей.