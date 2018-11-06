Киевляне двое суток сидят без холодной воды

Согласно уведомлению пресс-службы водопоставляющей организации, в связи с проведением аварийных работ отключено водоснабжение в домах на следующих улицах:

- ул. Анри Барбюса, 22/26;

- ул. Маршала Гречко, 24, 24А, 26;

- ул. Чернобыльская, 19;

- ул. Дашавская, 24Д,

- ул. Полевая, 24.

Сейчас аварийные бригады "Киевводоканала" ликвидируют последствия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве столичная власть предупреждает о массовых отключения воды. В городе пройдут ремонты сетей.