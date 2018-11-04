В Киеве запустят компактный поезд Tram-Train

По его словам, этот проект требует значительных вложений, поэтому власть должна действовать в направлении приоритетности.

Поезд будет курсировать районами Отрадного, Чоколовки и Борщаговки, через которые проходит перспективный маршрут этого вида общественного транспорта. В частности станции Караваевы Дачи, Пост-Волынский, Алмаз, Борщаговка.

"Опыт других стран показывает, что Tram-Train - относительно быстро строится, он имеет ряд преимуществ и для города, и для пассажиров. Но должны учитывать насущные потребности - метро, ​​развязки, мосты", - подытожил Давтян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь аэропорт будут ходить каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.