17:44 04.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве запустят компактный поезд Tram-Train

Новый маршрутный проект для столицы Tram-Train получит практические аспекты применения до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

В Киеве запустят компактный поезд Tram-Train

По его словам, этот проект требует значительных вложений, поэтому власть должна действовать в направлении приоритетности.

Поезд будет курсировать районами Отрадного, Чоколовки и Борщаговки, через которые проходит перспективный маршрут этого вида общественного транспорта. В частности станции Караваевы Дачи, Пост-Волынский, Алмаз, Борщаговка.

"Опыт других стран показывает, что Tram-Train - относительно быстро строится, он имеет ряд преимуществ и для города, и для пассажиров. Но должны учитывать насущные потребности - метро, ​​развязки, мосты", - подытожил Давтян.

Как сообщалось в "УРА-Информ", поезда на маршруте Киев Пассажирский-Борисполь аэропорт будут ходить каждые 30-40 минут в часы пик и с интервалом от 40 минут до 1,5 часа - в остальное время.


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