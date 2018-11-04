В Киеве лихач на "евробляхах" впечатался в пешеходный тротуар - ФОТО

По предварительной информации, рулевой иномарки на еврономерах, не справился с управлением машины, вылетел с проезжей части на тротуар, проехал по нему несколько десятков метров, а затем влетел в зеленую зону, при этом снес два дерева.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что водителя и пассажиров в автомобиле не было, были опрошены очевидцы случившегося. Несколько людей услышали резкий хлопок, после чего из машины водитель и трое пассажиров и скрылись в неизвестном направлении.

На месте аварии работал экипаж патрульной полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Ровно по улице Севастопольской пьяный водитель иномарки сбил двух подростков.