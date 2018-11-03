Снос Шулявского моста: операция временно отменяется

Сообщается, что точная дата старта демонтажных работ неизвестна, определяться с периодом и сроками сноса моста будут на следующей неделе. Однако, некоторые подготовительные работы уже начались.

Так, дорожные знаки, которые будут предупреждать водителей о дорожных работах на подъездах к Шулявскому мосту начали понемногу подвозить к месту ремонта.

Но их нет на перекрестке улиц Дегтяревской и Довженко. На улице Гетьмана, которая ведет к аварийному путепроводу, есть лишь оповещение о том, что на мосту закрыты съезды.

Напомним, Шулявский путепровод планировали демонтировать 3-4 ноября, чтобы на его месте построить новый.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Шулявский мост будет полностью разобран до декабря.