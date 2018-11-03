06:00 03.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянам на год придется забыть о прогулках Андреевским спуском

Столичные власти проведут масштабный ремонт киевских электросетей. Об этом передает пресс-служба КГГА. 

Киевлянам на год придется забыть о прогулках Андреевским спуском

В связи с ремонтом электрических сетей аж на 9 месяцев перекроют проезжую часть на улицах: Софийской, Владимирской, Золотоворотской, переулке Георгиевском, улице Рейтарской, Стрелецкой, Олеся Гончара, Сечевых Стрельцов, Ярославом Валу, Львовской и Софийской площадях.

"На время выполнения работ ПАО поручено обеспечить свободное и безопасное движение пешеходов и транспортных средств, соблюдение Правил благоустройства города Киева и установить технические средства регулирования дорожного движения", - говорится в официальном уведомлении столичных властей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Киеве с 1 ноября в тестовом режиме заработает система единого электронного билета для проезда в общественном наземном транспорте.


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