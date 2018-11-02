В Киеве вандалы украли мини-фигурку слоника - ФОТО

"Ребята, три минуты назад благодаря своей подписчице я узнала, что скульптуру "Киевский слоник" украли. Я связалась с партнером скульптуры – аукционом "Violity" и они приняли решение восстанавливать скульптуру", — написала Бевзенко.

На снимке можно увидеть, что скульптуру спилили.

В данное время возмущенные люди в комментариях под постом обсуждают этот поступок и не скрывают своих чувств.

- "Бедный слоник. Ждем нового! Спасибо, что не заламываете руки в отчаянии и не останавливаетесь";

- "Советую делать сразу по две скульптуры....жаль";

- "Тот кто имеет создавать, создаст ещё! А кто утратил эту способность - ворует чужое. Жалкие и убогие люди, кто это сделал";

- "Не успела дочке показать, только сама утром бежала в ужасно пасмурную погоду...специально Слоника увидеть.. Юля, пожалуйста, постарайтесь вернуть, и на то же место".

В ответ на все комментарии Бевзенко пообещала держать в курсе всех переживающих за "малыша".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве вандалы облили йодом и зеленкой скульптуру "склоненной женский торс" канадского скульптора украинского происхождения Владислава Волосенко.