21:11 02.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве уровень пробок достиг 7-балльной отметки

В пятницу вечером, 2 ноября в Киеве образовались многочисленные пробки в центре города. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

В Киеве уровень пробок достиг 7-балльной отметки

Труднее всего двигаться водителям в сторону Северного моста вдоль по ул. Набережно-Крещатичкая. Пробки образовались в центральной части города, на Подоле, Куреневке, Лукьяновке. 

Затруднено движение в сторону Днепровского и Дарницкого районов: транспорт стоит на Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, ул. Богатырской, проспекте Победы, в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Сечевых Стрельцов, бульваре Дружбы Народов.

Простой наблюдается в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Сечевых Стрельцов, бульваре Дружбы Народов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице с 1 ноября снова запретят ездить со скоростью 80 километров в час.


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