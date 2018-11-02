В Киеве уровень пробок достиг 7-балльной отметки

Труднее всего двигаться водителям в сторону Северного моста вдоль по ул. Набережно-Крещатичкая. Пробки образовались в центральной части города, на Подоле, Куреневке, Лукьяновке.

Затруднено движение в сторону Днепровского и Дарницкого районов: транспорт стоит на Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, ул. Богатырской, проспекте Победы, в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Сечевых Стрельцов, бульваре Дружбы Народов.

Простой наблюдается в районе Шулявского путепровода, на проспекте Космонавта Комарова, ул. Вадима Гетьмана, проспекте Валерия Лобановского, ул. Сечевых Стрельцов, бульваре Дружбы Народов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столице с 1 ноября снова запретят ездить со скоростью 80 километров в час.