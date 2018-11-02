07:29 02.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Информация о "минировании" вокзалов в Киеве не подтвердилась

Информация о минировании двух железнодорожный вокзала и автовокзала не подтвердилась.

Информация о

Спасатели не обнаружили опасных предметов. Об этом в пятницу утром, 2 ноября, на своей страничке в Facebook пресс-службы Национальной полиции Киева.

По данным правоохранителей, после поступления в службу 102 города Киева сообщений о "минировании" трех вокзалов, в частности, Центрального, Дарницкого и автовокзала, людей эвакуировали.

Была проведена проверка и установлено, что информация о "минировании" вокзалов не подтвердилась. При этом неизвестный, который сообщил о "минировании" вокзалов в Киеве, требовал 250 тысяч гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве вчера вечером в полицию поступило сообщение о "минировании" трех вокзалов. До этого сообщалось, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании.


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