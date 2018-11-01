В столице с 1 ноября снова запретят ездить со скоростью 80 километров в час

Ранее на этих участках разрешили ездить со скоростью 80 километров в час. Как пояснил накануне первый заместителя начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий, правоохранители напоминают, что согласно решению Киевской городской государственной администрации, разрешенная скорость по всем улицам города будет не больше 50 километров в час.

Это решение были принято в связи с приближением зимнего периода дорожные условия не позволяют двигаться с большей скоростью.

В то же время в полиции отметили, что разрешение двигаться со скоростью 80 километров восстановят с 1 апреля 2019 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 ноября "Укртелеком" начинает двухэтапное овышения тарифа, которое компания утвердила в НКРСИ еще летом этого года.

Так, с сегодняшнего дня в городах стоимость услуг связи вырастет на 17%, в селах - на 18,8%. Следующее повышение ожидается в январе 2019 года. Согласно плану повышения цен на этот раз тарифы вырастут еще 2-9 гривен.