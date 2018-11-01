21:32 01.11.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве заминировали уже три вокзала

В Киеве в четверг вечером, 1 ноября, в службу 102 поступило уже три сообщения о минировании вокзалов.

В Киеве заминировали уже три вокзала

На данный момент спасатели эвакуировали людей с Центрального, Дарницкого и автовокзала столицы. Как сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, сейчас специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации.

По поводу проверки информации она пока не знает, поскольку этим занимаются правоохранительные органы. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании, - сказала она.

Вместе с тем, в пресс-службе полиции Киева сказали, что данная информация проверяется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранне сообщалось, что в Киеве эвакуировали Южный вокзал из-за сообщения о заминировании. Сейчас здание вокзала заблокировано полицией, всех людей вывели на улицу.


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