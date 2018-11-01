В Киеве ночь сгорели дотла четыре микроавтобуса - ФОТО

Еще восемь машин получили повреждения. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщении о пожаре поступило после часу ночи.

Транспортные средства были припаркованы во дворе недостроенной многоэтажки. В результате сгорели Volkswagen Crafte и три автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter.

Также повреждены шесть рядом припаркованных автомобилей, два автобуса и автоприцеп.

Около двух часов ночи пожар удалось ликвидировать. Информации о пострадавших нет.

Напомним как сообщал УРА-Информ, в столице 31 октября на Южном мосту произошло ДТП с участием хозяйственного трактора. По предварительной информации, рулевой Hyundai двигался на высокой скорости в сторону Выдубичей и проигнорировал знаки дорожных работ.